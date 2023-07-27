В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего были зафиксированы пуски двух «Калибров» и восьми дронов Shahed-136/131.
«Калибры» атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, к сожалению, поразить их не удалось, есть повреждения и пострадавшие. Что касается «шахедов» – все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской (один) и Донецкой областей.
А позже стало известно, что днем в Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник — на этот раз «Орлан».
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Еще минус один беспилотник агрессора. Защитники неба с ПвК «Схід» сбили над областью вражескую «птичку». Уничтожили Орлана. Спасибо за работу, защитники! – отметил он.
Отметим, что тревогу в области не объявляли, наверное, из-за того, что Орлан – это разведывательный беспилотник, он не несет боевую часть.
Читайте также:
Автор:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Без паники!
Сегодня утром на улице Октябрьской поселка Вольное Новомосковского района произошла…
Сегодня ночью россияне атаковали Украину дронами.
Оно действовало до 18 августа.
Хорошие новости!
Улицы Днепра меняются очень быстро, в городе появляется все больше современных жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Вместо этого зданий, построенных более века назад становится все меньше. Так, потихоньку в городе исчезает целый квартал старинных доходных домов, которые после Второй мировой…
Этот ужасный инцидент произошел в Партизанском Днепровского района.
Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Днепр.
В Днепре неизвестные выбросили щенков в подъезде.
Когда "свежая выпечка" оказалась не очень свежей.
В сквере Ивана Старова расцвели бархатцы.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Без паники!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!