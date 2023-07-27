В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего были зафиксированы пуски двух «Калибров» и восьми дронов Shahed-136/131.

«Калибры» атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, к сожалению, поразить их не удалось, есть повреждения и пострадавшие. Что касается «шахедов» – все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской (один) и Донецкой областей.

А позже стало известно, что днем в Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник — на этот раз «Орлан».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще минус один беспилотник агрессора. Защитники неба с ПвК «Схід» сбили над областью вражескую «птичку». Уничтожили Орлана. Спасибо за работу, защитники! – отметил он.

Отметим, что тревогу в области не объявляли, наверное, из-за того, что Орлан – это разведывательный беспилотник, он не несет боевую часть.

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