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В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Сегодня 13:10
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Спасибо нашим защитникам!
Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Фото условное.

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего были зафиксированы пуски двух «Калибров» и восьми дронов Shahed-136/131.

«Калибры» атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, к сожалению, поразить их не удалось, есть повреждения и пострадавшие. Что касается «шахедов» – все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской (один) и Донецкой областей.

А позже стало известно, что днем в Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник — на этот раз «Орлан».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще минус один беспилотник агрессора. Защитники неба с ПвК «Схід» сбили над областью вражескую «птичку». Уничтожили Орлана. Спасибо за работу, защитники! – отметил он.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Отметим, что тревогу в области не объявляли, наверное, из-за того, что Орлан – это разведывательный беспилотник, он не несет боевую часть.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробностиРусский

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