Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами.

Так, над Дніпропетровською областю наші сили ППО збили ворожий шахед.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую військовим ПвК «Схід»! Ви – найкращі! – зазначив він.

Крім того, важка ніч видалася на Нікопольщині. Ворог 7 разів обстріляв з артилерії територію району. Били по Нікополю, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 6 об’єктів. Серед них – підприємство, компанія звʼязку, пошта, адміністративна будівля, навчальний заклад і храм. Також були пошкоджені 2 двоповерхові житлові будинки, 2 лінії електропередачі та господарча споруда.

На щастя, люди не постраждали. В інших громадах було спокійно. Бережіть себе та своїх рідних. Мирного дня, – додав Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа.

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