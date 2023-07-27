Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Сьогодні 08:00
просмотров

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами.

Новости Днепра про Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Так, над Дніпропетровською областю наші сили ППО збили ворожий шахед.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую військовим ПвК «Схід»! Ви – найкращі! – зазначив він.

Крім того, важка ніч видалася на Нікопольщині. Ворог 7 разів обстріляв з артилерії територію району. Били по Нікополю, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 6 об’єктів. Серед них – підприємство, компанія звʼязку, пошта, адміністративна будівля, навчальний заклад і храм. Також були пошкоджені 2 двоповерхові житлові будинки, 2 лінії електропередачі та господарча споруда.

Новости Днепра про Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Новости Днепра про Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Новости Днепра про Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

На щастя, люди не постраждали. В інших громадах було спокійно. Бережіть себе та своїх рідних. Мирного дня, – додав Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа.

Читайте також:

Новости Днепра про Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахедУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа
Новини Дніпра
Вчора 20:52
Неподалік від Дніпра збили ракету: сталася пожежа

Під час затяжної повітряної тривоги на Дніпропетровщині збили ракету.

Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори
Новини Дніпра
Вчора 17:53
Мешканців Дніпра просять не ігнорувати тривогу: орієнтовний час підльоту ракет година-півтори

Будь ласка, бережіть себе!

Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank
Новини Дніпра
Вчора 17:23
Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank

Сьогодні, 26 липня, застосунок Monobank знову перестав працювати.

У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це
Новини Дніпра
Вчора 16:40
У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це

Бачили ці відео?

Наверх