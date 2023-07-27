До Дніпра мчать грози та зливи: синоптики попередили про різке погіршення погоди

У Дніпрі та області завтра різко погіршиться погода.

Про складні погодні умови попередили в ДСНС.

Регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що завтра, 28 липня, у Дніпрі та області очікується значне погіршення погоди.

По всій території Дніпропетровської області очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с. Місцями по області значні опади, вдень в окремих районах град. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Судячи з прогнозу погоди, завтра у місті значно похолодає. Якщо сьогодні були пекельні +33, то завтра температура опуститься до +29 вночі та +22 вдень. Тож завтра варто прихопити з собою курточку чи жакет.

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