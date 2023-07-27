В Днепр мчат грозы и ливни: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

О сложных погодных условиях предупредили в ГСЧС.
Региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что завтра, 28 июля, в Днепре и области ожидается значительное ухудшение погоды.
На всей территории Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с. Местами по области обильные осадки, днем в отдельных районах град. Уровень опасности 1 (желтый).
Судя по прогнозу погоды, завтра в городе значительно похолодает. Если сегодня были адские +33, то завтра температура опустится до +29 ночью и +22 днем. Так что завтра стоит прихватить с собой курточку или жакет.
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