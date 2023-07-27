Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Дніпром та околицями пройшовся справжній тайфун. Першими постраждали автівки та електродроти. Містяни повідомляють про десятки понівечених через дерева машин. Вітрюган був настільки сильний, що вирвав їх з корінням. На Червоному Камені дерево впало на балкон.

Зносило не тільки малі рекламні вивіски, а й великі білборди. Ось так виглядає приватне подвір’я у Таромському.

На дротах тролейбусу валяються гілки. Комунальники вже почали роботу по ліквідації наслідків негоди.

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