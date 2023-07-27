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  • Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Сьогодні 23:01
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Увечері 27 липня Дніпро зненацька накрила негода.

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Дніпром та околицями пройшовся справжній тайфун. Першими постраждали автівки та електродроти. 

Містяни повідомляють про десятки понівечених через дерева машин. Вітрюган був настільки сильний, що вирвав їх з корінням. 

На Червоному Камені дерево впало на балкон. 

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Зносило не тільки малі рекламні вивіски, а й великі білборди.

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Ось так виглядає приватне подвір’я у Таромському. 

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

На дротах тролейбусу валяються гілки. Комунальники вже почали роботу по ліквідації наслідків негоди. 
 

Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

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Новости Днепра про Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)Українська

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