Повалені дерева понівечили автівки та домівки: Дніпро та околиці оговтуються після тайфуну (ФОТО)

Дніпром та околицями пройшовся справжній тайфун. Першими постраждали автівки та електродроти.
Містяни повідомляють про десятки понівечених через дерева машин. Вітрюган був настільки сильний, що вирвав їх з корінням.
На Червоному Камені дерево впало на балкон.
Зносило не тільки малі рекламні вивіски, а й великі білборди.
Ось так виглядає приватне подвір’я у Таромському.
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У Дніпрі погодній апокаліпсис.
У Дніпрі можуть перейменувати вулицю в центрі міста.
У Жовтих Водах попрощаються з бійцем, який загинув під час…
У Повітряних силах не виключають повторення вчорашньої масової атаки.