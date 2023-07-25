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У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні

Сьогодні 15:45
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У Нікополі, що на Дніпропетровщині, зник 36-річний Володимир Багно.

Новости Днепра про У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Востаннє Володимира Багно бачили 23 липня о 5-й ранку, коли він вийшов з центральної прохідної одного із заводів міста. 

За словами рідних, після цього зв’язок з ним обірвався. Поліція просить допомоги у пошуках зниклого чоловіка. 

У день зникнення він був одягнений в чорні шорти та футболку, гумові капці надписом «найк», кепку чорну з білим написом.

Прикмети: на вигляд 32-35 років, худорлявий, зріст 172 см, волосся русяве, очі сіро-зелені.

Особливі прикмети: татуювання на ребрах зліва у вигляді хреста, на правому плечі абстракція, на правій руці з середини руки татуювання «булава».

При собі був мобільний телефон, документи та чорна сумка через плече.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Багно Володимира, 1988 року народження, прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами: 102, (099) 490 26 39, (095) 075 07 90.

Новости Днепра про У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні

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Новости Днепра про У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідніУкраїнська

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