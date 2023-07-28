В Никополе мужчину, который пропал по дороге с работы домой, нашли мертвым

В последний раз мужчину видели в этот день в 5 утра, когда он вышел из центральной проходной одного из заводов города.
По словам родных, после этого связь с ним оборвалась.
Мужчину объявили в розыск.
К сожалению, сегодня стало известно, что Владимира обнаружили мертвым.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Об обстоятельствах смерти мужчины не сообщается.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким!
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