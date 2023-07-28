В Никополе мужчину, который пропал по дороге с работы домой, нашли мертвым

В Никополе 23 июля пропал 35-летний Владимир Багно.

В последний раз мужчину видели в этот день в 5 утра, когда он вышел из центральной проходной одного из заводов города.

По словам родных, после этого связь с ним оборвалась.

Мужчину объявили в розыск.

К сожалению, сегодня стало известно, что Владимира обнаружили мертвым.

Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Об обстоятельствах смерти мужчины не сообщается.

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким!

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