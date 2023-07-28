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  • В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Сегодня 10:00
просмотров

Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Там столкнулись грузовик Mercdes-Benz Atego и легковушка Daewoo Lanos, водитель последнего авто оказался в ловушке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пострадавшего с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали спасатели.

40-летнего мужчину с предварительным диагнозом «закрытый перелом правой ключицы и сотрясение головного мозга» госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны за рулем!

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО).

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Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозгаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозгаРусский

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