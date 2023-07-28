В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Там столкнулись грузовик Mercdes-Benz Atego и легковушка Daewoo Lanos, водитель последнего авто оказался в ловушке.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пострадавшего с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали спасатели.
40-летнего мужчину с предварительным диагнозом «закрытый перелом правой ключицы и сотрясение головного мозга» госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны за рулем!
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Все под контролем!
Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он…
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
Все под контролем!
Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".
Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Захватите с собой зонт!
27 июля Днепр накрыло непогодой.
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!