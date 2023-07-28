Водитель-ученик спровоцировал смертельное ДТП в Кривом Роге: погибла беременная

Сегодня, 28 июля, на проспекте Мира в Кривом Роге произошла смертельная авария. К сожалению, погибла 35-летняя беременная женщина.

По предварительной информации от полиции, учебный автомобиль Daewoo Matiz под управлением водителя-ученика и инструктора мог создать аварийную обстановку для попутного автомобиля Skoda Octavia. Сменяя движение, 32-летний водитель Skoda потерял контроль над авто и выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре наехал на беременную женщину-пешехода.

35-летнюю пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где, к сожалению, она умерла.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В полиции просят всех, кто стал свидетелем ДТП, обратиться за номером – 096 542 53 82.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшей!

Напомним, ранее мы писали, что Новый мост в Днепре «застрял» в авариях: движение затруднено.

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