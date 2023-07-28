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  • У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

Сьогодні 13:21
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Хижака вилучили у власника.

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

У травні команда зоозахисників UAnimals розповіла історію левиці Еліни. Тварина жила вдома у мешканця Кривого Рогу. За словами зоозахисників, чоловік утримував бідолашну тварину в жахливих умовах та використовував для заробітку. Знаходились люди, які “замовляли” левицю додому та фотографувалися з нею.

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

Через постійний стрес у Еліни погіршилося здоров’я – вона почала втрачати зір.

Волонтери та активісти звернулися до поліції та Державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірку утримання дикої тварини. Пізніше було розпочато досудове розслідування.

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

І нещодавно стало відомо, що суд прийняв рішення вилучити тварину у власника.

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Альянсу Захисників Тварин”.

Це просто чудово! Протягом цього складного періоду, незважаючи на тиск та погрози, ми не здавалися і продовжували боротися за неї. Було багато спроб вплинути на ситуацію, ми подавали заяви, спілкувалися з представниками поліції, слідчими та прокурорами, залучали екоінспекторів і, звісно, неодноразово зверталися до суду. Ми стежили за ходом цієї справи. Ця перемога стала можливою завдяки нашій наполегливості та єднанню зусиль всіх зоозахисників та небайдужих. Дякуємо всім, хто підтримував нас у цій боротьбі, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробітку

На жаль, невідомо, куди саме перевезуть Еліну, але однаково зрозуміло, що у зоозахисників їй буде набагато краще, ніж там, де вона жила раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами.

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Новости Днепра про У Кривому Розі хвору левицю утримували в жахливих умовах та використовували для заробіткуУкраїнська

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