У Дніпрі на вихідних не їздитимуть деякі трамваї

У Дніпрі на вихідних не їздитиме два трамваї.

Про це повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра.

Так, 29 та 30 липня з 10 до 15 години трамвай №18 призупинить рух, а №19 рухатиметься лише з площі Старомостової до ДЕВЗу, не заїжджаючи на житловий масив Лівобережний-3.

Причина змін – ремонт вуличного освітлення на Кайдацькому мосту.

Тож плануйте свій маршрут заздалегідь.

У департаменті транспорту перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, сьогодні відновив рух трамвай №15, який не курсував більше тижня.

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