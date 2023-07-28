У Дніпрі на вихідних не їздитимуть деякі трамваї

Про це повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра.
Так, 29 та 30 липня з 10 до 15 години трамвай №18 призупинить рух, а №19 рухатиметься лише з площі Старомостової до ДЕВЗу, не заїжджаючи на житловий масив Лівобережний-3.
Причина змін – ремонт вуличного освітлення на Кайдацькому мосту.
Тож плануйте свій маршрут заздалегідь.
У департаменті транспорту перепрошують за тимчасові незручності.
Нагадаємо, сьогодні відновив рух трамвай №15, який не курсував більше тижня.
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