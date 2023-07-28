У Дніпрі та області аварійні відключення через негоду: коли повернуть світло

Про це повідомили в ДТЕК.
Через шквальний вітер та негоду в деяких районах Дніпра та населених пунктах області зникло світло. Найбільше постраждали Дніпро, Дніпровський, Новомосковський та Павлоградський райони. Тут наразі діють екстрені відключення.
Загалом в області пошкоджено більше півтори тисячі трансформаторних підстанцій та 86 ліній електропередач.
Споживачів у Дніпрі зможуть зажити до кінця доби. Складніша ситуація в населених пунктах області, тому подекуди світло зможуть повернутися лише завтра, 29 липня. Усе залежить від масштабів пошкоджень електроліній.
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