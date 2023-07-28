В Кривом Роге больную львицу содержали в ужасных условиях и использовали для заработка

В мае команда зоозащитников UAnimals рассказала историю львицы Элины. Животное жило дома у жителя Кривого Рога. По словам зоозащитников, мужчина содержал бедное животное в ужасных условиях и использовал для заработка. Находились люди, которые «заказывали» львицу домой и фотографировались с ней.
Из-за постоянного стресса у Элины ухудшилось здоровье – она начала терять зрение.
Волонтеры и активисты обратились в полицию и Государственную экологическую инспекцию с требованием провести проверку содержания дикого животного. Позже было начато досудебное расследование.
И недавно стало известно, что суд принял решение изъять животное у владельца.
Об этом сообщили на ФБ-странице «Альянса Защитников Животных».
Это просто здорово! В течение этого сложного периода, несмотря на давление и угрозы, мы не сдавались и продолжали бороться за нее. Было много попыток повлиять на ситуацию, мы подавали заявления, общались с представителями полиции, следователями и прокурорами, привлекали экоинспекторов и, конечно, неоднократно обращались в суд. Мы следили за ходом этого дела. Эта победа стала возможной благодаря нашей настойчивости и объединению усилий всех зоозащитников и неравнодушных. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этой борьбе, – говорится в сообщении.
К сожалению, неизвестно, куда именно перевезут Элину, но все равно понятно, что у зоозащитников ей будет гораздо лучше, чем там, где она жила раньше.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в зоомагазине кошек содержат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами.
Читайте также:
Автор:
В Никополе 23 июля пропал 35-летний Владимир Багно.
Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге…
Все под контролем!
Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том,…
19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом и Марго Роби в главных ролях. Приключенческая фэнтезийная комедия вызвала небывалый ажиотаж. С помощью нейросети теперь каждый может посмотреть, как бы он выглядел, если бы жил в Барбиленде – выдуманном…
В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.
В Днепре "оборотни в погонах" фальсифицировали дела об убийстве.
В Днепре в выходные не будут ездить два трамвая.
В Никополе 23 июля пропал 35-летний Владимир Багно.
В Днепре и области у некоторых потребителей нет света из-за аварийных отключений.
Соцсети "гудят" сообщениями об "обысках в одном из райотделов полиции Днепра".
Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.
Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.
В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял ногу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!