В Кривом Роге больную львицу содержали в ужасных условиях и использовали для заработка

Хищника изъяли у владельца.

В мае команда зоозащитников UAnimals рассказала историю львицы Элины. Животное жило дома у жителя Кривого Рога. По словам зоозащитников, мужчина содержал бедное животное в ужасных условиях и использовал для заработка. Находились люди, которые «заказывали» львицу домой и фотографировались с ней.

Из-за постоянного стресса у Элины ухудшилось здоровье – она начала терять зрение.

Волонтеры и активисты обратились в полицию и Государственную экологическую инспекцию с требованием провести проверку содержания дикого животного. Позже было начато досудебное расследование.

И недавно стало известно, что суд принял решение изъять животное у владельца.

Об этом сообщили на ФБ-странице «Альянса Защитников Животных».

Это просто здорово! В течение этого сложного периода, несмотря на давление и угрозы, мы не сдавались и продолжали бороться за нее. Было много попыток повлиять на ситуацию, мы подавали заявления, общались с представителями полиции, следователями и прокурорами, привлекали экоинспекторов и, конечно, неоднократно обращались в суд. Мы следили за ходом этого дела. Эта победа стала возможной благодаря нашей настойчивости и объединению усилий всех зоозащитников и неравнодушных. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этой борьбе, – говорится в сообщении.

К сожалению, неизвестно, куда именно перевезут Элину, но все равно понятно, что у зоозащитников ей будет гораздо лучше, чем там, где она жила раньше.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в зоомагазине кошек содержат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами.

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