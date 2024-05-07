Еще три каменные бабы, которым по 900 лет, эвакуировались в Днепр из Донбасса

Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.

Спасательную операцию вместе с военными провел историк Юрий Фаныгин, который рассказал об этом на своей Facebook-странице. Этой весной трех каменных баб уже привезли в Днепр с фронта, а теперь количество эвакуированных скульптур возросло до шести.

Эвакуация «Баб» 4.0. Мы ехали за двумя. А везем три! – прокомментировал Юрий.

Половецкие статуи 11-13 веков вывезли из Донбасса на временное сохранение в Днепр, чтобы скульптуры не пострадали во время активных боевых действий.

Напомним, ранее в исторический музей в Днепре эвакуировали 800-летнюю каменную бабу, которую нашли в прифронтовом поселке. Скульптура была зарыта в землю вблизи одного из домов. Более трех недель понадобилось, чтобы эвакуировать ценный экспонат с фронта.

Половецкие каменные бабы – что известно?

Половецкие бабы – это человекоподобные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Эти монументальные скульптуры, устанавливавшиеся на курганах, появились на территории современной Украины более 6 тысяч лет назад.

В историческом музее в Днепре «живет» более 100 каменных баб. Музейщики говорят, что каждая из скульптур на вес золота. Поэтому идолов эвакуируют с фронта в более безопасное место, чтобы сохранить их.

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