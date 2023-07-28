В Днепре и области аварийные отключения из-за непогоды: когда вернут свет

В Днепре и области у некоторых потребителей нет света из-за аварийных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за шквального ветра и непогоды в некоторых районах Днепра и населенных пунктах области исчез свет. Больше всего пострадали Днепр, Днепровский, Новомосковский и Павлоградский районы. Здесь действуют экстренные отключения.

Всего в области повреждено более полутора тысяч трансформаторных подстанций и 86 линий электропередач.

Куда сообщить о том, что нет света

на сайте ДТЭК — перейти в “Сообщите нам об отсутствии электроэнергии”;

чат-боты Viber и Telegram:

контакт-центр 38 (056/066/067/063) 790-99-00, 0-800-301-497;

страница Facebook.

Когда дадут свет

Потребителям в Днепре могут вернуть свет к концу дня. Сложнее ситуация в населенных пунктах области, поэтому в некоторых городах свет смогут вернуть только завтра, 29 июля. Всё зависит от масштабов повреждений электролиний.

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