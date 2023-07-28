В Днепре на выходных не будут ездить некоторые трамваи

В Днепре в выходные не будут ездить два трамвая.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра.

Так, 29 и 30 июля с 10 до 15 часов трамвай №18 приостановит движение, а №19 будет двигаться только с площади Старомостовой к ДЭВЗ, не заезжая на жилмассив Левобережный-3.

Причина перемен – ремонт уличного освещения на Кайдакском мосту.

Так что планируйте свой маршрут заранее.

В департаменте транспорта извиняются за временные неудобства.

Напомним, сегодня возобновил движение трамвай №15, который не курсировал больше недели.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: