В Днепре на выходных не будут ездить некоторые трамваи

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра.
Так, 29 и 30 июля с 10 до 15 часов трамвай №18 приостановит движение, а №19 будет двигаться только с площади Старомостовой к ДЭВЗ, не заезжая на жилмассив Левобережный-3.
Причина перемен – ремонт уличного освещения на Кайдакском мосту.
Так что планируйте свой маршрут заранее.
В департаменте транспорта извиняются за временные неудобства.
Напомним, сегодня возобновил движение трамвай №15, который не курсировал больше недели.
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