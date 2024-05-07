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Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именно

Сегодня 14:21
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Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.

Новости Днепра про Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именно

Правительство продлило еще на месяц действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным решениями Минэкономики.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 7 мая, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Ранее отсрочку на месяц пообещали железнодорожникам «Укрзализныци».

Сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению от 27 января 2023 г. №76, не закончившиеся на день принятия этого решения, продолжаются автоматически на один месяц.

17 апреля обнародовали новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, поэтому предыдущие нормы перестанут действовать. В законе были, в частности, уточнены категории работников, подлежащих бронированию.

Кабмин должен еще месяц, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования. Между тем военнообязанные, имеющие бронь, еще могут ею пользоваться.

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Новости Днепра про Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именноУкраїнська Новости Днепра про Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именноРусский

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