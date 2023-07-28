У Дніпрі дали нову назву театру та музичній академії

Під час чергової сесії Дніпровської облради депутати ухвалили рішення про перейменування Дніпропетровського академічного театру опери та балету та Дніпропетровської академії музики імені Глінки.
Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання.
Відтепер «Дніпропетровський академічний театр опери та балету» називатиметься «Дніпровський академічний театр опери та балету».
Назву музичної академії дерусифікували. Тож «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» називатиметься – «Дніпровська академія музики».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на 72 році життя помер головний диригент театру опери та балету в Дніпрі та народний артист Володимир Гаркуш. Крім цього, у Дніпрі хочуть перейменувати вулицю в центрі міста.
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