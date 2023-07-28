У Дніпрі після зливи “пачками” знаходять загублені автомобільні номери

Учора деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки. По місту плавали автівки, а потужною течією зносило сміттєві баки. Наразі вода повністю спала, тож традиційно на місці підтоплення знаходять купу автомобільних номерів.
Зокрема, на житловому масиві Парус-2 автомобільні номери шукають власників. Дніпрянин Роман зазначає, що знайшов деякі із них та готовий віддати власникам, якщо вони нададуть другий номер для звірки. Номер телефону +380684011573.
Решта номерів знаходиться на заправці ЮКОН.
Нагадаємо, під час негоди на Дніпропетровщині на трасі Дніпро – Кривий Ріг у вантажівку вдарила блискавка. А в Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування. Також поблизу Кам’янського під час урагану з будинку зірвало дах: постраждав дідусь.
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