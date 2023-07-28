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  • У Дніпрі після зливи “пачками” знаходять загублені автомобільні номери

У Дніпрі після зливи “пачками” знаходять загублені автомобільні номери

Сьогодні 15:36
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Увечері 27 липня Дніпро накрила негода. У місті досі розгрібають наслідки "тайфуну".

Новости Днепра про У Дніпрі після зливи

Учора деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки. По місту плавали автівки, а потужною течією зносило сміттєві баки. Наразі вода повністю спала, тож традиційно на місці підтоплення знаходять купу автомобільних номерів. 

Зокрема, на житловому масиві Парус-2 автомобільні номери шукають власників. Дніпрянин Роман зазначає, що знайшов деякі із них та готовий віддати власникам, якщо вони нададуть другий номер для звірки. Номер телефону +380684011573.

Решта номерів знаходиться на заправці ЮКОН.

Новости Днепра про У Дніпрі після зливи

Нагадаємо, під час негоди на Дніпропетровщині на трасі Дніпро – Кривий Ріг у вантажівку вдарила блискавка. А в Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування. Також поблизу Кам’янського під час урагану з будинку зірвало дах: постраждав дідусь.

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Новости Днепра про У Дніпрі після зливи Українська

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