В Днепре после ливня «пачками» находят потерянные автомобильные номера

Вечером 27 июля Днепр накрыла непогода. В городе до сих пор разгребают последствия "тайфуна".

Вчера некоторые улицы Днепра превратились в реки. По городу плавали автомобили, а мощным течением сносило мусорные баки. Сейчас вода полностью спала, поэтому традиционно на месте подтопления находят кучу автомобильных номеров.

В частности, на жилом массиве Парус-2 автомобильные номера ищут владельцев. Днепрянин Роман отмечает, что нашел некоторые из них и готов отдать владельцам, если они предоставят второй номер для сверки. Номер телефона +380684011573.

Остальные номера находятся на заправке ЮКОН.

Напомним, во время непогоды на Днепропетровщине на трассе Днепр — Кривой Рог в грузовик ударила молния. А в Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения. Также вблизи Каменского во время урагана с дома сорвало крышу: пострадал дедушка.

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