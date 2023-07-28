В Днепре после ливня «пачками» находят потерянные автомобильные номера

Вчера некоторые улицы Днепра превратились в реки. По городу плавали автомобили, а мощным течением сносило мусорные баки. Сейчас вода полностью спала, поэтому традиционно на месте подтопления находят кучу автомобильных номеров.
В частности, на жилом массиве Парус-2 автомобильные номера ищут владельцев. Днепрянин Роман отмечает, что нашел некоторые из них и готов отдать владельцам, если они предоставят второй номер для сверки. Номер телефона +380684011573.
Остальные номера находятся на заправке ЮКОН.
Напомним, во время непогоды на Днепропетровщине на трассе Днепр — Кривой Рог в грузовик ударила молния. А в Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения. Также вблизи Каменского во время урагана с дома сорвало крышу: пострадал дедушка.
Читайте также:
Автор:
Чтобы жить в центре Днепра совсем не обязательно тратить безумные…
19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом…
27 июля Днепр накрыло непогодой.
Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина…
Чтобы жить в центре Днепра совсем не обязательно тратить безумные суммы денег на квартиру в новом ЖК. На вторичном рынке есть масса вариантов, как купить квартиру в Днепре в центре города и при этом сумма, которую просят за жилье на…
Сегодня, 28 июля, на проспекте Мира в Кривом Роге произошла смертельная авария. К сожалению, погибла 35-летняя беременная женщина.
В Днепре на одной из переправ произошло два ДТП.
Вечером и ночью Днепр и область накрыл страшный ураган: ветер ломал деревья, град выбивал окна, а дождь затапливал все.
В Днепре переименовали театр и академию.
19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом и Марго Роби в главных ролях. Приключенческая фэнтезийная комедия вызвала небывалый ажиотаж. С помощью нейросети теперь каждый может посмотреть, как бы он выглядел, если бы жил в Барбиленде – выдуманном…
В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.
Хищника изъяли у владельца.
В Днепре "оборотни в погонах" фальсифицировали дела об убийстве.
В Днепре в выходные не будут ездить два трамвая.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!