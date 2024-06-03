В Днепре спасают воина с ампутацией лица

В Днепре спасают воина, которому обломки вражеского снаряда разрушили лицо.

В одной из больниц Днепра спасают 43-летнего Ивана из Закарпатья. Мужчина воевал на передовой, но недавно попал под обстрел, разделивший его жизнь на до и после. Обломки вражеского снаряда изуродовали лицо воина. Вместо него теперь рана – нос, рот и челюсть сильно пострадали. Неповрежденными остались только глаза и лоб.

Ему кажется, что мало воздуха. Он понимает, что не нужно плакать, но слезы стоят у него в глазах. В сердце нет грусти и боли. У него вместо носа, рта и челюстей рана, больше разрушающая его душу. Он верный, храбрый и настоящий воин, которому в бою три больших обломка разрушили лицо.В клиническом диагнозе звучит тяжелое слово – ампутация лица, – рассказывает гендиректор одного из медучреждений Днепра Сергей.

Рядом с Иваном его дядя. Старенькая мама болеет и не может приехать. Женщина пока не знает, что действительно произошло с ее сыном. Иван просит родных не говорить ей о ранении.

Днепровские реаниматологи спасли жизнь Ивана, но исправить изуродованное лицо не смогут. Мужчина отправится на пластическую операцию в Европу, где ему пообещали максимально восстановить черты лица, чтобы родные могли узнать воина.

Ободряют все: начиная от санитарочки, заканчивая дядей, который будет сопровождать Ивана на пластическую операцию в Европу. Сегодня сняли с аппарата ИВЛ. Закрепили трубочки, через которые он пока может есть, пить и дышать. Дух поддерживают ментальные терапевты. Европейские специалисты обещают восстановить лицо максимально до узнаваемости. Мы все скоро увидим Ивана и его возрождение из пепла войны, – рассказывает врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре спасли ребенка с рекордно низким весом.

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