В Днепре спасают воина с ампутацией лица

В одной из больниц Днепра спасают 43-летнего Ивана из Закарпатья. Мужчина воевал на передовой, но недавно попал под обстрел, разделивший его жизнь на до и после. Обломки вражеского снаряда изуродовали лицо воина. Вместо него теперь рана – нос, рот и челюсть сильно пострадали. Неповрежденными остались только глаза и лоб.
Ему кажется, что мало воздуха. Он понимает, что не нужно плакать, но слезы стоят у него в глазах. В сердце нет грусти и боли. У него вместо носа, рта и челюстей рана, больше разрушающая его душу. Он верный, храбрый и настоящий воин, которому в бою три больших обломка разрушили лицо.В клиническом диагнозе звучит тяжелое слово – ампутация лица, – рассказывает гендиректор одного из медучреждений Днепра Сергей.
Рядом с Иваном его дядя. Старенькая мама болеет и не может приехать. Женщина пока не знает, что действительно произошло с ее сыном. Иван просит родных не говорить ей о ранении.
Днепровские реаниматологи спасли жизнь Ивана, но исправить изуродованное лицо не смогут. Мужчина отправится на пластическую операцию в Европу, где ему пообещали максимально восстановить черты лица, чтобы родные могли узнать воина.
Ободряют все: начиная от санитарочки, заканчивая дядей, который будет сопровождать Ивана на пластическую операцию в Европу. Сегодня сняли с аппарата ИВЛ. Закрепили трубочки, через которые он пока может есть, пить и дышать. Дух поддерживают ментальные терапевты. Европейские специалисты обещают восстановить лицо максимально до узнаваемости. Мы все скоро увидим Ивана и его возрождение из пепла войны, – рассказывает врач.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре спасли ребенка с рекордно низким весом.
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