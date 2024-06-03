Днепропетровщина – в пятерке лидеров по обновлению данных в ЦНАПах

Днепропетровская область оказалась среди лидеров, где военнообязанные подали наибольше заявлений по уточнению данных в ЦНАПах.

В общей сложности, через две недели в ЦНАПах обновили учетные данные 120 тысяч украинцев. Больше всего – в Киеве. В пятерке лидеров Одесская, Львовская, Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в Facebook.

«Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные удобно, быстро и без посещения территориальных центров комплектования. Для этого разработали электронный функционал для ЦНАПов и научили администраторов с ним работать”, — говорится в сообщении.

Какие документы нужны, чтобы обновить свои учетные данные в ЦНАПе:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

мобильный телефон.

Найти ближайший ЦНАП можно на карте по ссылке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: