Днепропетровщина – в пятерке лидеров по обновлению данных в ЦНАПах

В общей сложности, через две недели в ЦНАПах обновили учетные данные 120 тысяч украинцев. Больше всего – в Киеве. В пятерке лидеров Одесская, Львовская, Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в Facebook.
«Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные удобно, быстро и без посещения территориальных центров комплектования. Для этого разработали электронный функционал для ЦНАПов и научили администраторов с ним работать”, — говорится в сообщении.
Какие документы нужны, чтобы обновить свои учетные данные в ЦНАПе:
Найти ближайший ЦНАП можно на карте по ссылке.
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