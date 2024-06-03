В Днепре в музее АТО появился новый военный экспонат: как выглядит

Об этом сообщили на странице Первого музея АТО в Facebook.

По словам военных, на счету грузового буса более полутысячи спасенных жизней бойцов, сотни попаданий вражеских снарядов и десятки ремонтов.

«Знакомьтесь, это ДАФ 400. Грузовой бус, в будности моей еще молодым пиксельным десантником. Прошедший оккупацию Луганщины. Принял участие в боях за Северский-Донец, Белогоровку, Ягодное, Хромово и Бахмут. В тяжелых боях за Бахмут авто потерпело и прямое попадание под капот 82х мм мины, огонь из ПКМ, гранату под днище. После травм авто прекратило выполнять логистические миссии в городе в непосредственной близости к пи. Сотни рейсов между Бахмутом и Константивкой, десятки рейсов в Краматорск и Днепр. Он собрал вокруг себя, раненых, волонтеров, медиков и просто защитников пригорода”, — рассказали на странице музея.

Последний рейс бус не выдержал и его решили подарить музею.

«Из очередного рейса он вернулся под дымовым занавесом, последний день машина не глушилась в течение четырех суток, сердце малышки не выдержало, закипела голова», — говорят штурмовики.

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