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Концерт на колесах: в Днепре работает поющий таксист (ВИДЕО)

Сегодня 13:12
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В Днепре работает таксист, который поет для пассажиров.
 

Новости Днепра про Концерт на колесах: в Днепре работает поющий таксист (ВИДЕО)

О работнике, который обычную поездку в такси превращает в концерт, рассказала жительница Днепра. Она сняла выступление таксиста на видео и опубликовала его в сети. На нем видно, что мужчина управляет авто и удивительно хорошо поет песню известной украинской группы «Океан Эльза» — «Не питай».

«У нас в Днепре работает уникальный талант, человек работает в такси, и поднимает настроение, какой умничка, редко таких встретишь, пусть ему повезет и он станет человеком, который заслуживает уважения и желаю добиться успеха в своем таланте!!!!», — написала Алина Бабенко на странице «Левый Берег Днепр (Левобережный, Березинка, Ясень, АНД)» в Facebook.

В комментариях под сообщением интернет-пользователи похвалили таксиста и поблагодарили его за хорошее настроение. Некоторые также спрашивали его номер. Наверное, чтобы тоже попасть на концерт на колесах.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра, которым больше 45 лет, могут бесплатно овладеть профессией повара.

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