Рядом с Днепром есть уникальный «Стоунхендж»: где он находится и как выглядит (ФОТО)

Неподалеку Днепра есть уникальный кромлех с огромными валунами из гранита. Древним людям эти камни служили своего рода календарем, по которому они жили и проводили посевную, проводили жертвоприношение и молились богам. Его называют местным Стоунженджем за схожесть с памяткой архитекторы в Великобритании.

Журналисты dnepr.info узнали, где находится этот кромлех и его историю.

В селе Николькое-на-Днепре есть уникальный кромлех – в зеленой зоне из огромных гранитных камней выложено кольцо. 19 валунов «охватывают» древний курган эпохи неолита. Диаметр кургана составляет 25 метров. Под курганом в 1892 году при раскопках был обнаружен скелет древнего человека. При этом раскопки проводились на тот момент директором Екатеринославского исторического музея Дмитрием Яворницким. Кромлех относится к III- концу IV тыс. до н.э.

Камни, которые лежат по диаметру кургана большие – до 2-х метров, большая часть округлой формы. Считается, что они вкопаны в землю. Дмитрий Яворницкий писал, что в кургане также есть гранитные валуны, выложенные по кругу и насчитывается их до 25 штук. А в центре валунов лежит истлевший скелет.

Ученые считают, что сюда камни принесло во время таяния ледника и сравнивают кромлех с английским Строунхенджем, поскольку камни в Никольском также расположены в направлениях, соответствующих ключевым фазам солнечного цикла – закат и восход солнца, дни солнцестояний. Часть камней ориентирована в соответствии с фазами лунного цикла.

Считается, что Стоунхендж представляет собой древнюю обсерваторию. Вполне возможно люди, жившие до нашей эры на территории нынешнего села Никольское на Днепре также соорудили себе нечто вроде обсерватории. Она давала древним людям понимание когда наступает какой сезон, когда нужно собирать урожай и сеять. На то время такие «данные» были жизненно необходимы.

Помимо этого, жившие в то время люди верили, что каждый камень имеет целебное свойство, около них совершали жертвоприношения, у них просили хороший урожай. Позже это место получило название «Капище Перуна». Это место часто называют «местом силы» так как считается, что тут необычайно сильная энергетика, а поляну рядом с капищем называют «Храмом семи врат».

Каждый валун имеет свое имя: «Визирный», «Пяточный» и т.д. На «Пяточном» как и на одном из камней в Стоунхендже есть отмечаток стопы. Согласно легенде, черт кинул камень в монаха и попал тому в пятку.

С тех пор отпечаток пятки монаха остался на камне. Но если внимательно присмотреться к другим камням, то на них также можно увидеть отпечатки лап животных, человеческих рук и ног.

фото: ua-travels.in.ua

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