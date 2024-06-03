До сих пор не могут найти: в Одессе волной смыло молодую лейтенантку полиции во время фотосессии

В Одессе во время шторма волной смыло 20-летнюю лейтенантку полиции из Ровенской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, несчастное событие произошло вчера вечером. Девушку смыло волной с пирса. К ее поиску привлекли водолазов.

“Вчера вечером, по сообщению «102», во время отдыха у моря молодую девушку смыло волной с пирса. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС”, — сообщили в ГСЧС.

По данным СМИ, лейтенантка полиции приехала в Одессу с коллегами на отдых 1 июня. 2 июня они пошли на пирс, где девушку волной сбило с ног. Она упала в море и пропала.

«Вчера они пошли гулять в Аркадию, где пострадала пила слабоалкогольные напитки. Около девяти вечера компания отправилась на плиты у берега, где девушку волной сбило с ног, она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море”, – пишет издание “Думская” со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В сети также появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что девушка стояла на краю плиты во время шторма и фотографировалась. Впоследствии волна снесла ее с ног и та упала в море. Люди, также находившиеся на пирсе, пытались помочь потерпевшей. Однако из-за сильных волн это было невозможно.

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