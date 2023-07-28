На Дніпропетровщині під час урагану з будинку зірвало дах: постраждав дідусь

Увечері та вночі Дніпро та область накрив страшний ураган: вітер ламав дерева, град повибивав вікна, а дощ затоплював все.

Комунальники, рятувальники та звичайні дніпряни досі ліквідовують наслідки негоди.

На жаль, цей ураган призвів і до травмування людей.

Так, у Кам’янському сильний вітер зірвав дах з будинку, у результаті чого постраждав 84-річний чоловік.

Про цей інцидент розповіла керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева.

Коли медики прибули на місце, вони з’ясували, що після того, як вітер зніс дах, почала руйнуватись будівля і на дідуся полетіли цегла і інші уламки стіни.

Фельдшери оглянули чоловіка та встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма грудної клітини. Дідусю надали екстрену медичну допомогу, а потім його госпіталізували до лікарні.

Будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову попередили про небезпечні метеоявища.

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