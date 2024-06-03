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Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Сегодня 12:35
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На месте кинотеатров в Днепре массово строят новые дома. Вот и на жилмассиве Тополь готовятся снести относительно недавно построенный кинозал «Сич», но с небольшой оговоркой. На его месте появится новый торговый центр.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Журналисты dnepr.info узнали, что будет на месте кинотеатра и как он сейчас выглядит.

Кинотеатр «Сич» был открыт в 1993 году. Заказчиком кинозала выступил городской совет. В кинотеатре было три зала: для демонстрации новых фильмов и премьер, для показа ретро кинолент и детский – одновременно он считался центром воспитательной работы с детьми. Общая площадь здания составляла 2,4 тыс кв м.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

«Сич» проработал до 2015 года. За это время он пережил реконструкцию и стал первым украинским мультиплексом и первым многозальным кинотеатром Днепра – их было три. Всего в городе их было три таких кинотеатра. Особенностью «Сичи» была единая стоимость билетов на любые места.

Также в кинотеатре работало кафе, детская комната, зал, где можно было сыграть в бильярд.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Последние почти 10 лет кинотеатр стоит закрытый. Часть помещений в нем какое-то время сдавалось в аренду.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Работы по демонтажу кинотеатра начались в 2024 году. Согласно новому проекту на месте «Сичи» построят торгово-развлекательный комплекс. Здание будет чуть выше, чем кинотеатр и чуть больше, а под ним будет паркинг на 120 автомобилей и укрытие. На первом этаже комплекса оборудуют торговые площадки, на втором – фуд-зону.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Сейчас идет демонтаж кинотеатра. Его обнесли железным забором, чтобы никто не знал, что конкретно происходит на территории.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

Там постоянно дежурит охрана. Демонтаж уже заметен – на здании снимают кровлю.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его месте

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Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его местеУкраїнська Новости Днепра про Как сейчас выглядит кинотеатр «Сич» в Днепре: что построят на его местеРусский

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