У соцмережах публікують наслідки негоди у парках та скверах Дніпра.
Найбільше постраждав парк Глоби. Там численні дерева та гілки впали на алеї, у тому числі – центральну. Зокрема і на колію дитячої залізниці. Пошкоджено також ліхтар.
У Сквері Металургів дерево розтрощило біотуалет, а парку Богдана Хмельницького гілка розбила ліхтар.
Наразі містян просять утриматися від прогулянок парками, поки комунальники усе не приберуть та полагодять. Усі міські служби та ДСНС ще з ночі працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки негоди.
Нагадаємо, увечері 27 липня у Дніпрі почався погодний апокаліпсис. Згодом дніпряни почали публікували фото звалених дерев, понівечених автівок та аномального граду. Подекуди з неба сипалися шматки льоду розміром зі сливу чи куряче яйце. А на Червоному Камені величезна гілка впала на балкон та потрощила його. У Діївці на дорогах текли ріки, а течією зносило сміттєві баки.
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