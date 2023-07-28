У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування - Днепр Инфо
У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування
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Сегодня 11:11

Вчорашня негода наробила у Дніпрі лиха.

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

У соцмережах публікують наслідки негоди у парках та скверах Дніпра.

Найбільше постраждав парк Глоби. Там численні дерева та гілки впали на алеї, у тому числі – центральну. Зокрема і на колію дитячої залізниці. Пошкоджено також ліхтар. 

У Сквері Металургів дерево розтрощило біотуалет, а парку Богдана Хмельницького гілка розбила ліхтар.

Наразі містян просять утриматися від прогулянок парками, поки комунальники усе не приберуть та полагодять. Усі міські служби та ДСНС ще з ночі працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки негоди.

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнування

Нагадаємо, увечері 27 липня у Дніпрі почався погодний апокаліпсис. Згодом дніпряни почали публікували фото звалених дерев, понівечених автівок та аномального граду. Подекуди з неба сипалися шматки льоду розміром зі сливу чи куряче яйце. А на Червоному Камені величезна гілка впала на балкон та потрощила його. У Діївці на дорогах текли ріки, а течією зносило сміттєві баки.

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Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі негода наробила лиха в міських парках: де найбільші руйнуванняРусский

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