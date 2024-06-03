Заслуженный врач Украины: в Днепре умер известный онколог

В Днепре 2 июня ушел из жизни заслуженный врач Украины и онколог Ширинкин Владимир Георгиевич.

Ширинкин Владимир Георгиевич в 1976 году окончил интернатуру и пошел работать хирургом в Пятихатскую ЦРБ. Вскоре его профессиональная карьера пошла вверх. С 1986 по 1995 годы являлся начальником управления здравоохранения Днепропетровского городского совета. А в августе 1995 года возглавил Днепропетровский городской онкологический центр и руководил им до 2013 года.

Печальное известие сообщили на странице Днепровского областного онкологического диспансера в Facebook.

«Владимир Георгиевич всегда был нашим лидером, образцом и вел нас за собой, хотя это и было сложной задачей. Мы всегда будем благодарны ему за то, как он уверенно и четко направлял нас в нашей работе. Он хвалил нас за успехи и ругал за просчеты. Однако всегда понимал нас и поощрял новые свершения. Он был честным и справедливым руководителем, которым навсегда и останется в наших воспоминаниях! Его вклад в нас, как в личности, неоценим! Мы благодарны Владимиру Георгиевичу за то, что Он был в нашей жизни! Мы уверенно будем шагать вперед, потому что ШЭФ всегда учил нас побеждать! Почивайте с миром – навсегда НАШ ШЕФ! Соболезнования семье и близким…Светлая память…”, — говорится в сообщении.