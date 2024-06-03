Поезд Хелм — Днепр будет до конца лета курсировать с изменениями

С 23 июня по 31 августа поезда №120 Хелм-Днепр, №23 Киев-Хелм, №93/94 и Харьков-Хелм будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск. Это связано с ремонтом на станции Хелм в Польше, который продлится до 30 августа.
Об этом сообщили в официальном канале «Укрзализныци» в Телеграмме.
Там добавили, что пассажиры, которые будут путешествовать по указанным поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль как обычно: в поезде Укрзализныци. А пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:
“Обратите внимание, что пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд). Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой”, — отметили в Укрзализныце.
Отметим, что поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев — Варшава — Киев также без изменений.
Просмотреть расписание и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на вебсайте по ссылке.
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