Поезд Хелм — Днепр будет до конца лета курсировать с изменениями

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов, курсирующих из Хелма в Днепр, Харьков и Киев.

С 23 июня по 31 августа поезда №120 Хелм-Днепр, №23 Киев-Хелм, №93/94 и Харьков-Хелм будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск. Это связано с ремонтом на станции Хелм в Польше, который продлится до 30 августа.

Об этом сообщили в официальном канале «Укрзализныци» в Телеграмме.

Там добавили, что пассажиры, которые будут путешествовать по указанным поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль как обычно: в поезде Укрзализныци. А пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Изменение 1:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию ​​Варшава Восточная в 12:31.

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию ​​Варшава Восточная в 12:31. Изменение 2:

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

“Обратите внимание, что пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд). Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой”, — отметили в Укрзализныце.

Отметим, что поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию ​​Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев — Варшава — Киев также без изменений.

Просмотреть расписание и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на вебсайте по ссылке.

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