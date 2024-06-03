470 граммов: в Днепре спасли ребенка с рекордно низким весом

В одном из родильных у областного центра спасли малыша, родившегося с весом всего 470 граммов. Об этом рассказал глава облсовета Николай Лукашук. В больнице постоянно выхаживают недоношенных деток от 500 граммов веса, но в этот раз установили рекорд.
Всего в год медики больницы проводят около 2500 родов. И большая часть – с осложнениями. Сейчас Днепропетровская область стала медицинским хабом для жителей фронтовых регионов: Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Поэтому нагрузка на больницу очень большая, — отмечается в сообщении.
Напомним, вблизи Днепра женщина родила в «скорой» пятого ребенка.
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