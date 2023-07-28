Снова выросло количество пострадавших в результате удара по Днепру: среди них дети

Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Еще пятеро со рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.
Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома, — отметил Лысак.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о том, что чудом удалось избежать большого количества жертв во время удара по городу Искандером.
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28 июля по Днепру ударили двумя ракетами
По Днепру прилетели Искандеры.
Вечером 28 июля россияне ударили двумя ракетами по центру Днепра.
28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра.
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