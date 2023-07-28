На Днепропетровщине во время урагана с дома сорвало крышу: пострадал дедушка

Вечером и ночью Днепр и область накрыл страшный ураган: ветер ломал деревья, град выбивал окна, а дождь затапливал все.

Коммунальщики, спасатели и обычные днепряне до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

К сожалению, этот ураган привел и к травмированию людей.

Так, в Каменском сильный ветер сорвал крышу с дома, в результате чего пострадал 84-летний мужчина.

Об этом инциденте рассказала руководитель Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.

Когда медики прибыли на место, они выяснили, что после того, как ветер снес крышу, начало рушиться здание и на дедушку полетели кирпичи и другие обломки стены.

Фельдшеры осмотрели мужчину и установили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки. Дедушке оказали экстренную медицинскую помощь, а затем его госпитализировали в больницу.

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова предупредили об опасных метеоявлениях.

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