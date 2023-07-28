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Дубль два: в Днепре снова предупредили об опасных метеоявлениях

Сегодня 13:39
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В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.

Новости Днепра про Дубль два: в Днепре снова предупредили об опасных метеоявлениях

Об этом сообщили в ГСЧС.

Если вы отошли от вчерашней вечерней непогоды, тогда готовьтесь. Грозы и угроза «шторма» никуда не делась.

Региональный центр метеорологии напомнил о том, что 28 июля в Днепре и области объявлено предупреждение о метеорологическом явлении I уровня опасности (НМЯ I).

В частности, ожидается шквальный ветер с порывами до 17-22 м/с. Местами в области может выпасть град.

Улучшится погода только в субботу, 29 июля.

29 июля: Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°.

30 июля: Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 25-30°.

Напомним, ранее в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области.

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