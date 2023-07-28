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Дубль два: у Дніпрі знову попередили про небезпечні метеоявища

Сьогодні 13:39
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У Дніпрі ще не скасували штормове попередження.

Новости Днепра про Дубль два: у Дніпрі знову попередили про небезпечні метеоявища

Про це повідомили в ДСНС.

Якщо ви вже відійшли від вчорашньої вечірньої непогоди, тоді готуйтесь. Грози та загроза буревіїв нікуди не ділася.

Регіональний центр метеорології нагадав про те, що 28 липня у Дніпрі та області оголошено попередження про метеорологічне явище I рівня небезпечності (НМЯ I). 

Зокрема, очікується шквальний вітер, з поривами до 17-22 м/с. Місцями в області може випасти град. 

Поліпшиться погода тільки в суботу, 29 липня. 

29 липня: Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 22-27°.

30 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Нагадаємо, раніше у ДСНС показали наслідки нічного “тайфуну” у Дніпрі та області. 

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Новости Днепра про Дубль два: у Дніпрі знову попередили про небезпечні метеоявищаУкраїнська Новости Днепра про Дубль два: у Дніпрі знову попередили про небезпечні метеоявищаРусский

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