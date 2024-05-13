Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В одному з районів Дніпра не буде води дві доби

Сьогодні 15:58
просмотров

У Дніпрі частині споживачам АНД району вимкнуть водопостачання на дві доби.

Водопостачання буде обмежено з 01:00 години 14 травня до 23:00 години 16 травня. Це пов’язано з аварійно-відновлюваними роботами на водогоні Д=1000мм по проспекту Мануйлівський.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, запастися водою просять мешканців таких вулиць:

  • вулиця Сагайдак;
  • вулиця Обухівська;
  • провулокОзерний;
  • вулиця Чернівецька;
  • вулиця Григорія Кочура;
  • вулиця Обухівська;
  • вулиця Медівська;
  • вулиця Сарматська;
  • провулок Озерний.

Також без водопостачання залишиться парк культури і відпочинку “Сагайдак”.

Підприємство “Дніпроводоканал” організує підвезення технічної води на розі вулиці Обухівська та провулку Озерний.

Водопостачання відновлять о 10:00 17 травня. Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності.

“Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам лівобережної частини міста Дніпро створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно – відновлювальних робіт”, – написали в КП “Дніпроводоканал”.

Читайте також:

Новости Днепра про В одному з районів Дніпра не буде води дві добиУкраїнська Новости Днепра про В одному з районів Дніпра не буде води дві добиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині

    Дитину помітили патрульні.

    Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу Говерли
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу Говерли

    Дніпрянин скотився по обледенілому схилу гори Говерла.

    У Дніпрі розквітло тюльпанове дерево: як виглядає і де можна побачити (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:01
    У Дніпрі розквітло тюльпанове дерево: як виглядає і де можна побачити (ФОТО)

    У Дніпрі розквітло екзотичне та унікальне для міста тюльпанове дерево.

    Як раніше виглядав легендарний ресторан у готелі «Дніпропетровськ»: як змінився інтер’єр зараз (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Як раніше виглядав легендарний ресторан у готелі «Дніпропетровськ»: як змінився інтер’єр зараз (ФОТО)

    Готель «Дніпропетровськ» довгий час вважався одним із символів міста. Зображення…

    Наверх