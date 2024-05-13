В одному з районів Дніпра не буде води дві доби

У Дніпрі частині споживачам АНД району вимкнуть водопостачання на дві доби.

Водопостачання буде обмежено з 01:00 години 14 травня до 23:00 години 16 травня. Це пов’язано з аварійно-відновлюваними роботами на водогоні Д=1000мм по проспекту Мануйлівський.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, запастися водою просять мешканців таких вулиць:

вулиця Сагайдак;

вулиця Обухівська;

провулокОзерний;

вулиця Чернівецька;

вулиця Григорія Кочура;

вулиця Обухівська;

вулиця Медівська;

вулиця Сарматська;

провулок Озерний.

Також без водопостачання залишиться парк культури і відпочинку “Сагайдак”.

Підприємство “Дніпроводоканал” організує підвезення технічної води на розі вулиці Обухівська та провулку Озерний.

Водопостачання відновлять о 10:00 17 травня. Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності.

“Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам лівобережної частини міста Дніпро створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно – відновлювальних робіт”, – написали в КП “Дніпроводоканал”.

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