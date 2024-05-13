Вистрелив з рушниці в сусіда: у Дніпрі 17-річного юнака підозрюють в замаху на вбивство

Цієї суботи на вулиці Володимира Івасюка 17-річний юнак вистрелив у 39-річного чоловіка.
Між сусідами по будинку розгорівся конфлікт, під час якого підліток взяв до рук пневматичну гвинтівку та стрільну з неї у бік свого опонента.
Як розповіли у поліції, повідомлення про стрілянину надійшло 11 травня. До приїзду правоохоронців медики забрали пораненого чоловіка до лікарні. Поліціянти затримали нападника та вилучили рушницю, з якої той стріляв.
Юнаку, який стріляв у свого сусіда, оголосили про підозру в замаху на вбивство. Якщо його вину доведуть, то молодик може провести за ґратами до 15 років.
Нині слідство триває.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка 9 днів ховала у підвалі тіло чоловіка, якого зарізала ножем.
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