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Вистрелив з рушниці в сусіда: у Дніпрі 17-річного юнака підозрюють в замаху на вбивство

Сьогодні 16:38
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У Дніпрі юнак вистрелив у свого сусіда з рушниці.

Новости Днепра про Вистрелив з рушниці в сусіда: у Дніпрі 17-річного юнака підозрюють в замаху на вбивство

Цієї суботи на вулиці Володимира Івасюка 17-річний юнак вистрелив у 39-річного чоловіка.

Між сусідами по будинку розгорівся конфлікт, під час якого підліток взяв до рук пневматичну гвинтівку та стрільну з неї у бік свого опонента.

Як розповіли у поліції, повідомлення про стрілянину надійшло 11 травня. До приїзду правоохоронців медики забрали пораненого чоловіка до лікарні. Поліціянти затримали нападника та вилучили рушницю, з якої той стріляв. 

Юнаку, який стріляв у свого сусіда, оголосили про підозру в замаху на вбивство. Якщо його вину доведуть, то молодик може провести за ґратами до 15 років. 

Новости Днепра про Вистрелив з рушниці в сусіда: у Дніпрі 17-річного юнака підозрюють в замаху на вбивство

Нині слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка 9 днів ховала у підвалі тіло чоловіка, якого зарізала ножем. 

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Новости Днепра про Вистрелив з рушниці в сусіда: у Дніпрі 17-річного юнака підозрюють в замаху на вбивствоУкраїнська

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