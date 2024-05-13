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У Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал: як виглядатиме

Сьогодні 17:02
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У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик у сквері Усачова з’явиться ще один мальовничий мурал.

На фасаді однієї з багатоповерхівок намалюють різнобарвні квіти: маки та ромашки. Макет вже готовий.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал: як виглядатиме

Про це повідомив депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що спочатку стіну будинку утеплять. Потім художник Олександр Бритцев створить там квіткову композицію.

“Друзі, минулого року ми обіцяли, що вулиця Квітки Цісик буде відповідати своїй назві та розквітатиме на фасадах будинків гарними авторськими композиціями. Отже, сьогодні розпочалися роботи з підготовки стіни будинку. Її утеплять, а потім художник Олександр Бритцев приступить до створення квіткової композиції – макет додаю”, – написав Олександр Бритцев.

Він також уточнив, що кошти з бюджету на мурал не залучали. Це подарунок.

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Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал: як виглядатимеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал: як виглядатимеРусский

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