У Дніпрі в сквері Усачова з’явиться квітковий мурал: як виглядатиме

У Дніпрі на вулиці Квітки Цісик у сквері Усачова з’явиться ще один мальовничий мурал.

На фасаді однієї з багатоповерхівок намалюють різнобарвні квіти: маки та ромашки. Макет вже готовий.

Про це повідомив депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що спочатку стіну будинку утеплять. Потім художник Олександр Бритцев створить там квіткову композицію.

“Друзі, минулого року ми обіцяли, що вулиця Квітки Цісик буде відповідати своїй назві та розквітатиме на фасадах будинків гарними авторськими композиціями. Отже, сьогодні розпочалися роботи з підготовки стіни будинку. Її утеплять, а потім художник Олександр Бритцев приступить до створення квіткової композиції – макет додаю”, – написав Олександр Бритцев.

Він також уточнив, що кошти з бюджету на мурал не залучали. Це подарунок.

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