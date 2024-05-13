Як подати заяву на перерахунок пенсій на порталі ПФУ: інструкція 2024

Цього року автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів було проведено у квітні. Ті, кому пенсію не перерахували, але при цьому вони мають 2 роки додаткового стажу мають подати заяву на перерахунок виплат самостійно. Зробити це можна не виходячи із дому, скориставшись порталом Пенсійного фонду України.

Журналісти dnepr.info дізнались, який алгоритм дій при зверненні на портал ПФУ.

Коли потрібно подавати заяву на перерахунок пенсії

Насамперед, подавати заяву на перерахунок пенсії необхідно, якщо пенсіонер після призначення пенсії пропрацював ще 24 місяці і має додаткові 2 роки офіційного страхового стажу. Або якщо після попереднього перерахунку минуло щонайменше два роки і при цьому пенсіонер продовжує працювати.

Подати таку заяву необхідно, якщо пенсіонер хоче виїхати на постійне місце проживання закордон, зареєструвався або навпаки, закрив ФОП, звільнився з роботи або влаштувався на роботу. Також слід подати заяву, якщо у пенсіонера є додаткові документи про стаж або заробіток, які не були враховані у ПФУ при нарахуванні суми пенсії.

Алгоритм дій

Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ, зробити це можна за допомогою електронного цифрового підпису. Після – у лівому боковому меню вибрати пункт «Щодо пенсійного забезпечення», потім натиснути на «Заяву на перерахунок пенсії».

Далі користувач має обрати вид перерахунку пенсії. Далі слід заповнити атрибути заяви та додати скан-копії документів. Після – уважно перевірити внесені дані та натиснути «Відправити».

Які документи потрібні для перерахунку

Для перерахунку пенсії необхідно написати заяву – зробити це можна, заповнивши спеціальний бланк на порталі ПФУ, слід надати і скан-копію паспорта громадянина України, таку саму копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж пенсіонера. Всі ці документи потрібно прикріпити до заяви на порталі ПФУ та надіслати на обробку до закладу.

Розмір скан-копій документів має перевищувати 1 МБ. Копії документів, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріплювати як один файл. Формат сканованих документів має бути: pdf, jpg, png.

Як швидко ухвалять рішення

У ПФУ зазначають, що після звернення до них пенсіонера протягом 10 днів територіальний орган має ухвалити рішення про перерахунок пенсії.

Дізнатися про результат перерахунку пенсії можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ у рядку «Мої звернення».

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