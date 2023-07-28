Спасательная операция на месте удара в Днепре завершилась: что говорят в ОВА о погибших

В пятницу, 28 июля, по Днепру попали двумя ракетами. По словам главы ОВА Сергея Лысака, попали на территорию жилого комплекса «Женева». Он отметил, что верхние этажи здания еще не сданы в эксплуатацию, поэтому внутри никого кроме строителей не было. Благодаря этому удалось избежать больших жертв.
Предварительно РФ выпустила две баллистические ракеты «Искандер». Одна попала в СБУ, а другая в дом. Пожар на месте попадания уже локализован.
Спасательная операция завершилась. Чрезвычайники осмотрели квартиры и близлежащие территории. Погибших по состоянию на данный момент нет. Известно о пяти пострадавших, обратившихся за помощью. Из них четверо это мужчины в возрасте от 18 до 33 лет и 77-летняя бабушка.
Число пострадавших может увеличиться, но глава ОВА отметил, что погибших уже не должно быть.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что в Днепре в многоэтажке разрушены не заселенные верхние этажи — поэтому и обошлось без большого количества жертв.
О повреждении близлежащих домов пока ничего не известно.
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