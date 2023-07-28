Удар по центру Днепра: известно о пяти раненых, первые фото с места происшествия

В офисе генпрокурора опубликовали кадры с места ракетного удара по центру Днепра.
Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 5 травмированных. Пострадавшие – четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.
Пока что без погибших. Поквартирный обход завершен.
По данным ГСЧС, из-за обстрелов повреждены верхние этажи 12-этажки. Пожар в админпостройке уже ликвидирован. Далее первые фото с места происшествия.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре ударили по админпостройке СБУ и многоэтажке.
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