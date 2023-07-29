Вибухи пролунали до тривоги: у Генштабі розповіли, якими ракетами росіяни вчора вдарили по Дніпру

Після третьої ночі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. На щастя, кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що для удару росіяни застосували 2 балістичні ракети “Іскандер-М”.
Протягом минулої доби російська федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети “Іскандер-М”, – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що ймовірність завдання нових ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо, на жаль, балістичні ракети важко виявити, а також збити. Для цього потрібні нові види західної зброї, здатні боротися з такими ракетами, наприклад, Patriot чи SAMP/T.
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