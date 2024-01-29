В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»

В эти выходные в Павлограде спасали провалившегося под лед мужчину. Инцидент произошел возле местного ресторана «Скрыня», сообщают местные жители. Посетители заведения заметили человека, который оказался в ледяной воде и просил о помощи.
На место вызвали спасателей, но неравнодушные горожане решили не ждать и отправились на помощь попавшему в беду мужчине. С помощью лестницы и палки они пытались вытащить незнакомца на берег.
К счастью, мужчину удалось выловить из воды еще до приезда спасателей. С ним сейчас все хорошо. Почему он оказался посреди реки — не сообщается.
Заметим, это уже не первый подобный случай этой зимы. Ранее водолазы спасали мужчину, который провалился под лед на ж/м Ломовский в Днепре. Смельчака, оказавшегося в холодной воде посреди реки, доставали из водоема спасатели, приплывшие на катере.
А в Лозоватке Криворожского района под лед попали две школьницы. Одна из девушек смогла выбраться из воды сама, другую пытался спасти отец, впоследствии тоже провалившийся под лед. К счастью, все закончилось хорошо, в медицинской помощи несовершеннолетние не нуждались.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильным", когда представители ТЦК…
Вечная слава Герою!
Предварительно, мужчина выпал из окна многоэтажного дома.
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло ДТП.
Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!
В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста.
В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.
Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.
Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –…
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильным", когда представители ТЦК раздают повестки военнообязанным на улице и иногда задерживают их с применением силы.
В Днепре лебединый бум.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!