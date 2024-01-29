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В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»

Сегодня 15:04
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В Павлограде на Днепропетровщине спасали провалившегося под лед мужчину.

Новости Днепра про В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана

В эти выходные в Павлограде спасали провалившегося под лед мужчину. Инцидент произошел возле местного ресторана «Скрыня», сообщают местные жители. Посетители заведения заметили человека, который оказался в ледяной воде и просил о помощи.

На место вызвали спасателей, но неравнодушные горожане решили не ждать и отправились на помощь попавшему в беду мужчине. С помощью лестницы и палки они пытались вытащить незнакомца на берег.

К счастью, мужчину удалось выловить из воды еще до приезда спасателей. С ним сейчас все хорошо. Почему он оказался посреди реки — не сообщается.

Новости Днепра про В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана

Заметим, это уже не первый подобный случай этой зимы. Ранее водолазы спасали мужчину, который провалился под лед на ж/м Ломовский в Днепре. Смельчака, оказавшегося в холодной воде посреди реки, доставали из водоема спасатели, приплывшие на катере.

А в Лозоватке Криворожского района под лед попали две школьницы. Одна из девушек смогла выбраться из воды сама, другую пытался спасти отец, впоследствии тоже провалившийся под лед. К счастью, все закончилось хорошо, в медицинской помощи несовершеннолетние не нуждались.

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