«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей

В Днепре лебединый бум.

В Днепре значительно увеличилось количество лебедей. Если раньше их замечали парами, то сейчас целыми семьями или даже стаями.

Днепрянка Марина Стадник насчитала около 20 пернатых красавцев у Монастырского острова.

Днепр, Монастырский остров, набережная, стая лебедей, насчитали 19 штук. Такое количество мы видим впервые. 28 января, — пишет Марина в Facebook-сообществе «Животный мир Украины».

Замечали стаи лебедей не только у Монастырского острова, но и на Победе, Ломовском и возле Солнечной Набережной.

В Днепре водятся преимущественно лебеди-шипуны, обитающие на пресных водоемах. Эти птицы способны выдерживать слабые морозы, поэтому часто остаются на зимовку в Украине.

Питаются лебеди водными растениями, находя пищу под водой. Когда водоемы замерзают, то еду приходится искать на суше. Это преимущественно злаковые и кормовые растения.

Отметим, если вдруг заметили лебедей, кормить их хлебом запрещено.

Почему в Днепре стало больше лебедей?

Увеличение популяции лебедей обусловлено запретом на охоту и теплыми зимами. Все больше птиц остаются зимовать на территории Украины, поскольку пищи хватает.

Также лебеди-шипуны находятся под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, поэтому охотиться за ними запрещено.

Запрет на охоту дает урожай. По всей Европе лебеди стаями живут на реках и морях в пределах городов. И плюс потепление, остаются зимовать, – комментируют знатоки.

Напомним, ранее семью лебедей замечали на Победе. Еще трех птиц, которые вмерзли в лед, спасали ГСЧС-ники, а в Кривом Роге птица поселилась в огромной луже.

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