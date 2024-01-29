«Такое количество видим впервые»: почему в Днепре значительно увеличилось количество лебедей

В Днепре значительно увеличилось количество лебедей. Если раньше их замечали парами, то сейчас целыми семьями или даже стаями.
Днепрянка Марина Стадник насчитала около 20 пернатых красавцев у Монастырского острова.
Днепр, Монастырский остров, набережная, стая лебедей, насчитали 19 штук. Такое количество мы видим впервые. 28 января, — пишет Марина в Facebook-сообществе «Животный мир Украины».
Замечали стаи лебедей не только у Монастырского острова, но и на Победе, Ломовском и возле Солнечной Набережной.
В Днепре водятся преимущественно лебеди-шипуны, обитающие на пресных водоемах. Эти птицы способны выдерживать слабые морозы, поэтому часто остаются на зимовку в Украине.
Питаются лебеди водными растениями, находя пищу под водой. Когда водоемы замерзают, то еду приходится искать на суше. Это преимущественно злаковые и кормовые растения.
Отметим, если вдруг заметили лебедей, кормить их хлебом запрещено.
Увеличение популяции лебедей обусловлено запретом на охоту и теплыми зимами. Все больше птиц остаются зимовать на территории Украины, поскольку пищи хватает.
Также лебеди-шипуны находятся под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, поэтому охотиться за ними запрещено.
Запрет на охоту дает урожай. По всей Европе лебеди стаями живут на реках и морях в пределах городов. И плюс потепление, остаются зимовать, – комментируют знатоки.
Напомним, ранее семью лебедей замечали на Победе. Еще трех птиц, которые вмерзли в лед, спасали ГСЧС-ники, а в Кривом Роге птица поселилась в огромной луже.
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