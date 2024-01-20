На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під кригу

У селі Лозуватка Криворізького району дві дівчинки провалилися під кригу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу ДСНС Криворізького району.

Сьогодні до рятувальників надійшло повідомлення про двох неповнолітніх дівчат, які провалилися під лід на Інгульці.

Одна з постраждалих змогла самостійно вибратися ще до приїзду рятувальників.

Іншу дівчинку врятував місцевий мешканець. Батько намагався врятувати свою доньку, але теж провалився під лід. Чоловік зміг самостійно вибратися на берег.

На щастя, допомога лікарів неповнолітнім не знадобилась.

Нагадуємо, що зараз температура у Дніпропетровській області близька до нуля і крига активно сходить.

Будьте максимально уважні та не наражайте себе на небезпеку.

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