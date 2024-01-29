Пропал неделю назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину

В Покрове Никопольского района правоохранители разыскивают 55-летнего Анатолия Гаврюка.
Известно, что 23 января мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы с проседью.
Был одет: джинсы темно-синие, черная куртка,
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или 0635826230.
Важна любая информация!
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