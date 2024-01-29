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Пропал неделю назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину

Сегодня 07:00
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Пропал неделю назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину

В Покрове Никопольского района правоохранители разыскивают 55-летнего Анатолия Гаврюка.

Известно, что 23 января мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы с проседью.

Был одет: джинсы темно-синие, черная куртка,

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или 0635826230.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Пропал неделю назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Пропал неделю назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчинуРусский

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