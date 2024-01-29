В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше

29 января в Днепре два трамвая завершат работу раньше. Речь идет о маршрутах №12 и №16, курсирующих через 12 квартал.
Последние отправления с окончательных остановок:
Трамвай №12:
• от пл. Старомостова в 20:36;
• от завода Металлоизделий в 21:30.
Трамвай №16:
• от ул. Игоря Сикорского в 20:51;
• от ул. Бориса Кротова в 21:23.
Причина временных изменений – ремонт контактной сети на просп. Богдана Хмельницкого.
Напомним, в Днепре автомобиль сам себя «угнал» у водителя. Это произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, где водитель, оставив транспорт на обочине, пошел в магазин. Когда владелец машины вернулся, автомобиля на месте не было. Мужчина подумал, что транспорт украли, но причина пропажи оказалась курьезной.
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