У Дніпрі чоловік провалився під кригу: з’явилося відео порятунку

У Дніпрі чоловік провалився під кригу.

Відчайдуха, який опинився посеред річки, довелося рятувати надзвичайникам.

Вдень 24 січня до ДСНС надійшло повідомлення, що на житловому масиві Ломівський Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, чоловік провалився під кригу і потребує допомоги.

Очевидці розповіли, що містянин вже кілька хвилин перебуває в холодній воді. Катером на повітряній подушці водолази-рятувальники дістались місця події. 22-річного чоловіка витягли з річки та доправили на берег, де передали медикам.

Лікарі оглянули постраждалого та забрали його до лікарні.

Очевидці поділилися відео моменту порятунку чоловіка. На записі видно, як катер пробиваючи лід, прямує до чоловіка, який намагається схопитися за брилу криги. Під’їхавши ближче, один із водолазів-рятувальників стрибнув у воду та затягнув постраждалого на човен.

Зауважимо, що до цього, на ж/м Ломівський та ще в кількох популярних локаціях, постійно помічали рибалок, які в плюсову температури виходили на кригу. Попри десятки попереджень відчайдухи у Дніпрі нехтували своєю безпекою та випробовували замерзлі водойми на міцність.

Ще раз закликаємо не повторювати їхні подвиги, особливо зараз, коли на вулиці лише -3 градуси морозу.

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