Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибух

Сьогодні, 24 січня, на Дніпропетровщині буде гучно – о 12:00 у Кривому Розі пролунає потужний вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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