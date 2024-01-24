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Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибух

Сьогодні 08:57
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибух

Сьогодні, 24 січня, на Дніпропетровщині буде гучно – о 12:00 у Кривому Розі пролунає потужний вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибухУкраїнська

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